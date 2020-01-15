Путин предложил ужесточить требования к кандидатам в президенты

К кандидатам на пост президента России должны предъявляться более жесткие требования. С таким предложением выступил президент страны Владимир Путин в ходе ежегодного послания Федеральному собранию, трансляцию которого ведет «Россия 24».

По словам Путина, кандидаты должны проживать в России не менее 25 лет и никогда не иметь гражданства другой страны. Кроме того, российский лидер согласился убрать из Конституции оговорку о президентстве два срока подряд.

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В настоящее время кандидатом на должность президента может быть гражданин России не моложе 35 лет, постоянно проживающий на территории страны не менее 10 лет. При этом одно и то же лицо не может занимать должность президента более двух сроков подряд.

В декабре 2019-го в ходе ежегодной пресс-конференции Путин уже заявлял, что в конституции можно отменить оговорку «подряд».

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