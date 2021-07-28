Реальные доходы россиян выросли

Реальные располагаемые доходы россиян во втором квартале 2021 года выросли на 6,8 процента в годовом выражении, следует из данных Росстата, опубликованных на сайте ведомства.

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Реальные располагаемые доходы представляют собой все доходы человека с поправкой на инфляцию и за вычетом обязательных расходов.

В первом квартале реальные располагаемые доходы россиян снизились на 3,7 процента. В первоначальной версии падение оценивалось в 3,6 процента, но впоследствии Росстат пересмотрел данные.

При этом по итогам первых двух кварталов нынешнего года реальные располагаемые доходы населения остаются на 0,8 процента ниже аналогичного периода 2019-го, когда на них не влияли негативные факторы, связанные с пандемией коронавируса.

