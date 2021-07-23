Россияне массово захотели стать банкротами

В России заемщики массово хотят стать банкротами. Доля таких людей увеличилась с четырех-пяти до семи процентов, пишет РИА Новости со ссылкой на Национальную ассоциацию профессиональных коллекторских агентств (НАПКА).
Около 80 процентов неплательщиков ссылаются на финансовые трудности. Из них 60 процентов связывают их с пандемией, в условиях которой доход упал в среднем на 20-30 процентов. Порядка пяти процентов россиян не согласны с суммой долга по кредиту и хотят ее оспорить, еще пять — не хотят решать вопрос в досудебном порядке.
Подробности и последствия процедуры банкротства знают не более трети заемщиков, отметили в НАПКА. Управляющий директор «Первого коллекторского бюро» Павел Михмель назвал банкротство действенной мерой, но получить заем с такой пометкой будет очень трудно.
Среди главных мотивов судов при отказе в признании человека банкротом — недобросовестность заемщика и его нерациональное поведение. К недобросовестному поведению, как правило, принято относить злостное уклонение от выполнения обязательств и уплаты долга, а также получение кредита в не располагающих к этому обстоятельствах. В отличие от него, неразумное (нерациональное) поведение предполагает взятие на себя чрезмерных обязательств, но без злого умысла.