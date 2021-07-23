Названы причины отказов россиянам в банкротстве

Опрошенные «Коммерсантом» юристы назвали основные причины отказов, выносимых судами в рассматриваемых делах о персональном банкротстве россиян.

По их словам, среди главных мотивов судов при отказе в признании человека банкротом — недобросовестность заемщика и его нерациональное поведение. Первая категория людей попадает под определение одного из трех оснований для отказа, прописанных в законе. Второй там нет, однако суды часто трактуют разные ситуации по-своему, и их итоговые решения вызывают вопросы у юристов.

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К недобросовестному поведению, как правило, принято относить злостное уклонение от выполнения обязательств и уплаты долга, а также получение кредита в не располагающих к этому обстоятельствах. В отличие от него, неразумное (нерациональное) поведение предполагает взятие на себя чрезмерных обязательств, но без злого умысла.

В качестве примера недобросовестного поведения должника собеседники издания приводят дело Александра Михайлова, взявшего в долг у работодателя 700 тысяч рублей и вскоре уволившегося, а также скрывшего доходы от продажи автомобиля. Суды трех инстанций списали его долг, однако экономколлегия Верховного суда отменила их постановления и вернула дело на новое рассмотрение.

Юристы сетуют на то, что даже регулярные пояснения Верховного суда (ВС) не всегда позволяют разрешить ситуацию в соответствии с правовыми нормами. По статистике, с осени 2015 года, когда в России заработал институт банкротства физических лиц, через него прошли более 370 тысяч человек. 2,8 тысячи из них (около двух процентов) столкнулись с отказом в списании долга.

Также существует отдельная категория несписываемых долгов, к которым относятся обязательства по выплате зарплаты, алиментов, а также субсидиарная ответственность контролирующего компанию-должника лица.

