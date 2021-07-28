ВВП России достиг допандемийного уровня

ВВП России в июне достиг допандемийного уровня IV квартала 2019 года с исключением сезонности. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на обзор Минэкономразвития «О текущей ситуации в российской экономике».

В ведомстве отметили, что реальные доходы населения «продолжили восстановление и приблизились к уровню аналогичного квартала 2019 года».

19 июля президент России Владимир Путин поручил руководству страны скорректировать цели по снижению уровня бедности населения. «Надо посмотреть: а зарплаты-то должны расти, они растут. Значит, показатель по снижению бедности должен быть скорректирован», — отметил глава государства, добавив, что основной удар по экономике и доходам населения за последнее время нанесла пандемия коронавируса.

Ранее Росстат подсчитал, что уровень бедности в России в 2020 году снизился до 12,1 процента (17,8 миллиона человек). Этот показатель оказался минимальным с 2014 года.

