Раскрыт прогноз насчет роста реальных доходов россиян

Минэкономразвития России раскрыло прогноз насчет роста реальных доходов россиян. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя министерства.

По словам собеседника агентства, рост останется на уровне трех процентов в 2021 году, на уровне 2,4 процента в 2022 году и по 2,5 процента в 2023-2024 годах.

«Прогноз по реальным располагаемым доходам населения пока мы сохранили на уровне трех процентов. Сомневаемся в восстановлении прочих доходов населения, видим, что идет более медленное, чем ожидалось, их восстановление в первом квартале 2021 года, соответственно, это тот параметр, который мы особо будем смотреть в августе, когда у нас появятся цифры по второму полугодию», — сказал представитель Минэкономразвития.

Министерство также улучшило прогноз по безработице на текущий год на одну десятую процента.

В апреле Росстат опубликовал данные о реальных располагаемых доходах россиян по итогам первого квартала 2021 года. По сравнению с тем же периодом прошлого года они упали на 3,6 процента, а по сравнению с четвертым кварталом 2020-го — на 26,7 процента.

Ранее ведомство сообщило, что уровень бедности в России в 2020 году снизился до 12,1 процента, что стало минимальным показателем с 2014 года.