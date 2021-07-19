Путин поручил скорректировать цели по бедности

Президент России Владимир Путин поручил руководству страны скорректировать цели по снижению уровня бедности населения, сообщает ТАСС.

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«Надо посмотреть: а зарплаты-то должны расти, они растут. Значит, и показатель по снижению бедности должен быть скорректирован», — отметил глава государства, добавив, что основной удар по экономике и доходам населения за последнее время нанесла пандемия коронавируса.

«По итогам года, как мы говорим, — а это же не я придумал эти данные — 3,9 процента рост [зарплат в реальном выражении]. Это правительство показывает такие возможности, вплоть до четырех процентов, в том числе министерство экономического развития», — сказал Путин.

Ранее 19 июля первый вице-премьер Андрей Белоусов рассказал о росте реальных располагаемых (с поправкой на инфляцию и за вычетом необходимых платежей) доходов населения на три процента.

