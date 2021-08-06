Путин поручил выйти на прирост численности населения по итогам 2024 года

Президент России Владимир Путин поручил выйти на прирост численности населения России по итогам 2024 года, передает ТАСС.

«Предусмотрев выход на положительную динамику численности населения по итогам 2024 года и достижение показателя ожидаемой продолжительности жизни 75 лет по итогам 2025 года», — говорится в сообщении.

Кроме того, президент распорядился скорректировать показатели ожидаемой средней продолжительности жизни, а также численности населения в национальных целях развития страны.

Ранее проект «Трезвая Россия» подготовил «Национальный демографический рейтинг субъектов России – 2021», в котором были названы регионы-лидеры по росту населения в стране. На первом месте оказалась Чечня, второе место досталось Туве, а третье Ингушетии.