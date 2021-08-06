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Путин поручил выйти на прирост численности населения по итогам 2024 года

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Фото: Алексей Никольский / РИА Новости

Президент России Владимир Путин поручил выйти на прирост численности населения России по итогам 2024 года, передает ТАСС.

«Предусмотрев выход на положительную динамику численности населения по итогам 2024 года и достижение показателя ожидаемой продолжительности жизни 75 лет по итогам 2025 года», — говорится в сообщении.

Кроме того, президент распорядился скорректировать показатели ожидаемой средней продолжительности жизни, а также численности населения в национальных целях развития страны.

Ранее проект «Трезвая Россия» подготовил «Национальный демографический рейтинг субъектов России – 2021», в котором были названы регионы-лидеры по росту населения в стране. На первом месте оказалась Чечня, второе место досталось Туве, а третье Ингушетии.

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