Президент России Владимир Путин дал поручения в сфере образования. Соответствующий документ опубликован на сайте Кремля.

Так, глава государства поручил до конца 2023 года завершить мероприятия, обеспечивающие 100-процентную доступность дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет.

Кроме того, он поручил обеспечить реализацию мер, которые помогут избежать формирования третьих смен в школах, предусмотрев полный отказ от них в 2023-2024 учебном году.

В июне Путин потребовал запустить в России программу капитального ремонта школ, рассчитанную на пять лет. Он отметил, что особый акцент надо сделать на общеобразовательные учреждения в сельской местности. Президент также указал, что в текущем ремонте нуждаются 72 процента зданий школ, 10 процентов — в капитальном.