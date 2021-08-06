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Путин дал поручения в сфере образования

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Фото: Alexei Druzhinin / Sputnik / Kremlin / Reuters

Президент России Владимир Путин дал поручения в сфере образования. Соответствующий документ опубликован на сайте Кремля.

Так, глава государства поручил до конца 2023 года завершить мероприятия, обеспечивающие 100-процентную доступность дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет.

Кроме того, он поручил обеспечить реализацию мер, которые помогут избежать формирования третьих смен в школах, предусмотрев полный отказ от них в 2023-2024 учебном году.

В июне Путин потребовал запустить в России программу капитального ремонта школ, рассчитанную на пять лет. Он отметил, что особый акцент надо сделать на общеобразовательные учреждения в сельской местности. Президент также указал, что в текущем ремонте нуждаются 72 процента зданий школ, 10 процентов — в капитальном.

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