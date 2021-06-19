Путин потребовал запустить программу капитального ремонта школ

Президент России Владимир Путин потребовал запустить в стране программу капитального ремонта школ, рассчитанную на пять лет. Об этом российский лидер заявил в ходе XX съезда партии «Единая Россия» (ЕР), передает РИА Новости.

Поручая правительству данную инициативу, глава государства отметил, что она будет осуществляться совместно с ЕР. При этом особый акцент он попросил сделать на сельские общеобразовательные учреждения.

«Для справки, 72 процента школьных зданий нуждается в текущем ремонте, 10 — в капитальном, незначительное количество, но все-таки есть и такие, которые находятся в аварийном состоянии, что абсолютно недопустимо», — подчеркнул Путин.

Ранее российский лидер поручил в 2021 году запустить специальную программу медицинской реабилитации, выделив на нее не менее 100 миллиардов рублей. Обратившись с соответствующей просьбой к правительству, он уточнил, что программа рассчитана до 2026 года включительно.