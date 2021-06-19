Путин заявил о неизбежно «липнущих» к ЕР случайных и нечистоплотных людях

Президент России Владимир Путин заявил, что к «Единой России» (ЕР) неизбежно «липнут» случайные и порой нечистоплотные на руку люди. Эти слова российский лидер произнес в ходе съезда партии, сообщает ТАСС.

«К партии, находящейся у власти, неизбежно, мы говорим об этом постоянно, липнут, пытаются прислониться всякого рода люди, которые на самом деле далеки от того, чтобы работать на интересы людей», — отметил он.

При этом глава государства призвал ЕР не останавливаться в своем развитии. Он подчеркнул, что правящая партия в любом государстве имеет риск «обрасти казенной коркой». «Ранее заслуженный авторитет, каким бы он ни был, сам по себе работать не будет. Забронзоветь — значит остановиться, а остановиться — значит проиграть», — добавил Путин, обращаясь к присутствующим.

Ранее сообщалось, что президент России поручил запустить специальную реабилитацию за 100 миллиардов рублей. С соответствующей просьбой он обратился к правительству. При этом российский лидер уточнил, что программа рассчитана до 2026 года включительно.