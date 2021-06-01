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Путин поручил внедрить единый подход к безопасности школ

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Фото: Sergey Ilyin / Reuters

Президент Владимир Путин поручил к августу внедрить единый подход к обеспечению безопасности и антитеррористической защиты российских школ. Об этом сообщает РИА Новости во вторник, 1 июня.

Правительству и органам исполнительной власти субъектов РФ предстоит представить доклад по этому вопросу до 1 августа. Ответственными за исполнение этого пункта поручений назначены премьер-министр Михаил Мишустин и высшие должностные лица субъектов РФ.

Ранее в мае глава государства потребовал повысить требования к владению гражданским оружием и усилить контроль. Соответствующее заявление он сделал после трагедии со стрельбой в казанской школе.

Стрельба в школе №175 на улице Файзи в Казани произошла утром 11 мая. 19-летний бывший ученик школы Ильназ Галявиев пришел в учебное заведение и открыл стрельбу из огнестрельного оружия. В результате погибли девять человек, пострадали 24. Возбуждено дело о массовом убийстве, Галявиев заключен под стражу. На одном из допросов он заявил, что почувствовал себя богом.

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