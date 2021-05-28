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В российских школах проведут массовые проверки

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Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Рособрнадзор до конца 2021 года проведет проверки качества образования в школах страны. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. По итогам массовых проверок будет составлена карта проблемных мест.

«К концу года мы оценим все муниципалитеты Российской Федерации. Каждый губернатор или глава республики сможет сделать один клик на карте и увидеть, в каком муниципалитете у него проблемы», — сказал глава Рособрнадзора Анзор Музаев. Он добавил, что проверки необходимы, чтобы оценить деятельность управленцев в муниципалитетах.

По словам чиновника, ведомство не пытается превратить эту процедуру в поиски виновных среди директоров и педагогов. При этом набор показателей для проверки учебных заведений еще не сформирован.

Ранее стало известно, что во всех российских школах проводится проверка безопасности после стрельбы в Казани. Министр просвещения России Сергей Кравцов заявил, что на месте трагедии была организована вся необходимая помощь учителям, учащимся и родителям.

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