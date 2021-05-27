Глава Рособрнадзора сдал ЕГЭ по русскому языку и удивился

Глава Рособрнадзора Анзор Музаев сообщил, что лично сдал Единый государственный экзамен (ЕГЭ) по русскому языку. Об этом сообщает ТАСС.

«Дописать мне не дали журналисты. Сочинение я не успел дописать, но не "тройку" я получил точно. Задания с коротким ответом я, к своему удивлению, решил, и эти три задания мне были зачтены. Ниже "четверки" по критериям оценивания я не получил», — сказал он.

По мнению Музаева, раньше сдавать русский язык было проще, чем сейчас. Он рассказал, что на написание экзамена было выделено 30 минут, при этом надо было выполнить три задания из первой части и написать сочинение на тему Победы. Глава Рособрнадзора добавил, что получил удовольствие от процедуры сдачи экзамена.

Ранее Музаев сообщил, что ЕГЭ по математике в этом году будет необязательным. Он объяснил, что для получения аттестата выпускнику достаточно сдать экзамен по русскому языку. Кроме того, ученики смогут изменить перечень предметов для сдачи без объяснения причины за две недели до экзамена.