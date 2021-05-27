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В Госдуме предложили дать выпускникам выбор между ЕГЭ и экзаменом

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Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Первый заместитель председателя Комитета Госдумы по образованию и науке Олег Смолин предложил дать выпускникам выбор между ЕГЭ и экзаменом. Его слова передает «Газета.ру».

«Мы предлагаем право выбора для выпускника и для абитуриента между единым госэкзаменом и классическим экзаменом, который сейчас называется ГВЭ — Государственный выпускной экзамен», — пояснил депутат. По его словам, соответствующий законопроект он намерен внести уже осенью.

Ранее доктора педагогических наук в беседе с Ura.ru предложили оценивать российских школьников по текущей успеваемости вместо проведения экзаменов в формате ЕГЭ. Кроме того, по их мнению, нужно добавлять все его достижения в различных областях, учитывая в том числе конкурсы, викторины, творческие работы.

Основной этап сдачи ЕГЭ начинается 31 мая. На данный момент его сдают только те школьники, которые хотят получить высшее образование. В 2021 году сохраняется формат прошлогодних экзаменов, введенный из-за пандемии коронавируса.

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