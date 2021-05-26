В России предложили альтернативу ЕГЭ

Вместо проведения экзаменов в формате ЕГЭ российских школьников можно оценивать по текущей успеваемости. Такую альтернативу в беседе с порталом Ura.ru предложили доктора педагогических наук.

«[Можно] оценивать ученика по его текущей успеваемости, по его знаниям, которые он показывал на протяжении последних двух лет обучения в школе, и выставлять средний балл. Также нужно добавлять все его достижения в различных областях: конкурсы, викторины, творческие работы», — заявил член-корреспондент РАЕН, доктор педагогических наук Сергей Комков.

По его словам, благодаря такой схеме ученики смогут избежать стресса во время подготовки к экзаменам. При этом тем, кто хочет сдать ЕГЭ в тестовой форме, можно оставить такую возможность, считает Комков. Однако, по мнению экс-заместителя министра образования России, ректора Московского государственного педуниверситета Игоря Реморенко, такая система не позволит объективно оценивать знания учеников. Он предложил увеличить объем баллов, которые выпускники смогут добавить в портфолио.

Кроме того, первый заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке (фракция КПРФ) Олег Смолин предложил дать детям право выбора: сдавать ЕГЭ и внутренние вступительные в вузах, либо же написать сочинение и пройти устный экзамен. Такой способ проверки знаний поспособствует поступлению абитуриентов в творческие вузы, считает эксперт.

Ранее сообщалось, что за отмену Единого государственного экзамена (ЕГЭ) выступают 68 процентов россиян. Те, кто проголосовал против ЕГЭ, отмечали, что в процессе подготовки школьников учат решать только задачи определенного типа, в то время как знать и понимать предмет нужно шире.