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ЕГЭ снова станет обязательным для российских школьников

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Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

В российских школах снова сделают обязательным Единый государственный экзамен (ЕГЭ). В 2022 году все выпускники, даже не собирающиеся поступать в вузы, должны будут сдать его. Об этом заявил глава Рособрнадзора Анзор Музаев, передает РИА Новости.

Он отметил, что на данный момент ЕГЭ сдают только те школьники, которые хотят получить высшее образование. В 2021 году сохраняется формат прошлогодних экзаменов, введенный из-за пандемии коронавируса.

Кроме того, продолжают действовать и различные меры санитарной безопасности, такие как зигзагообразная рассадка, ограничение числа находящихся в кабинетах, проветривание и обработка средствами дезинфекции.

В 2022-м школьники снова будут сдавать обязательные экзамены по русскому языку и математике, чтобы подтвердить аттестат. Остальные предметы можно выбирать по желанию.

Ранее вице-спикер Госдумы Петр Толстой заявил, что ЕГЭ — это неэффективная система знаний и калька с западных стандартов образования. Он высказался против такого «насилия над детьми и самой идеи образования». Первый председатель комитета Госдумы по образованию и науке Олег Смолин до этого предложил отменить ЕГЭ для тех, кто не хочет идти за высшим образованием, и тех, кто обладает творческими способностями.

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