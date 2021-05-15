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В России предложили отменить ЕГЭ для части выпускников

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Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

Единый государственный экзамен (ЕГЭ) нужно отменить для тех, кто не собирается после школы поступать в вузы, а также для выпускников с творческими способностями. С таким предложением выступил первый председатель комитета Госдумы по образованию и науке Олег Смолин, пишет Ura.ru в субботу, 15 мая.

«Я не раз говорил депутатам — ни Эйнштейн, ни Пушкин ЕГЭ бы не сдали», — считает Смолин.

По мнению депутата, из-за подготовки к ЕГЭ школьники занимаются только выбранными для сдачи предметами. Так у части учеников возникают проблемы с другими дисциплинами. Смолин приводит данные опросов, согласно которым треть населения России считает, что Солнце — это спутник Земли.

Ранее стал известен формат проведения итоговых экзаменов в России — они пройдут в очном формате для учеников девятых и одиннадцатых классов с соблюдением всех санитарных норм.

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