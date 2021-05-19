В Госдуме назвали ЕГЭ «насилием над детьми и идеей образования»

Вице-спикер Госдумы Петр Толстой в своем Telegram-канале заявил, что ЕГЭ — это неэффективная система знаний и калька с западных стандартов образования. Он выступил против такого «насилия над детьми и самой идеей образования».

«ЕГЭ — неэффективная система оценки знаний, вынуждающая детей тратить несколько лет на то, чтобы запоминать правильные ответы и научиться заполнять бланки. А люди, те, кто на практике сталкиваются с ЕГЭ и его последствиями, выступали и продолжают выступать против этого насилия над детьми и самой идеей образования», — подчеркнул Толстой.

Он добавил, что Россия была самой читающей нацией, покорившей космос и заключил, что для того, чтобы стать успешной нацией в 21 веке, Россия должна пересмотреть подходы к образования и перестать «выпускать недоучек» из школ.

Ранее стало известно, что за отмену Единого государственного экзамена (ЕГЭ) выступают 68 процентов россиян, 16 процентов жителей страны считают такую оценку знаний правильной. Те, кто проголосовал против ЕГЭ, отмечали, что в процессе подготовки школьников учат решать только задачи определенного типа, в то время как знать и понимать предмет нужно шире.