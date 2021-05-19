Названа доля выступающих за отмену ЕГЭ россиян

За отмену Единого государственного экзамена (ЕГЭ) выступают 68 процентов россиян. Об этом свидетельствуют результаты опроса SuperJob, опубликованные на сайте сервиса.

Согласно результатам исследования, еще 16 процентов жителей страны считают такую оценку знаний правильной.

Те, кто проголосовал против ЕГЭ, отмечали, что в процессе подготовки школьников учат решать только задачи определенного типа, в то время как знать и понимать предмет нужно шире. Те, кто положительно отнесся к ЕГЭ, заявили, что такая форма аттестации помогает минимизировать случаи коррупции, дает возможность сравнивать уровень образования в разных школах и позволяет талантливым учащимся из регионов поступать в крупные ВУЗы.

По данным исследования, больше всего проведение ЕГЭ поддерживают люди в возрасте до 24 лет. Также много сторонников есть среди опрошенных с доходом больше 80 тысяч рублей. Против чаще всего выступают респонденты в возрасте от 35 до 44 лет и люди старше 45 лет.

Ранее стало известно о предложении отменить ЕГЭ для части выпускников. С такой инициативой выступил председатель комитета Госдумы по образованию и науке Олег Смолин. Он отметил, что ЕГЭ не должны писать те, кто не собирается после школы поступать в ВУЗы, а также выпускники с творческими способностями.