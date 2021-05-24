Рособрнадзор рассказал о правилах допуска на ЕГЭ

Рособрнадзор рассказал о правилах допуска в пункт проведения Единого государственного экзамена (ЕГЭ). Информация об этом изложена в инфографике, размещенной на странице ведомства в социальной сети Facebook.

Согласно этим правилам, чтобы попасть в пункт проведения ЕГЭ, выпускник должен быть в списке, иметь при себе паспорт, пройти бесконтактную термометрию на входе. Если у него есть хроническое заболевание, вызывающее повышенную температуру и симптомы, схожие с признаками ОРВИ, нужно принести соответствующую справку.

От участников экзамена не требуются маски и перчатки, если это требование не установлено в регионе. Необязательны средства защиты и для всех организаторов и наблюдателей. Однако их выдадут бесплатно тем, кому их необходимо иметь. Участники ЕГЭ, для которых наличие масок и перчаток необязательно, все равно могут взять на экзамен свои. В ходе экзамена разрешается снять или сменить маску и перчатки.

Также выпускникам не нужно проходить предварительное тестирование на COVID-19 или предоставлять справку о вакцинации. Решение о допуске к ЕГЭ будет принимать медработник, находящийся в экзаменационном пункте.

Ранее глава Рособрнадзора Анзор Музаев сообщил, что в российских школах снова сделают обязательным ЕГЭ. В 2022 году все выпускники, даже не собирающиеся поступать в вузы, должны будут сдать его. В 2022-м школьники снова будут сдавать обязательные экзамены по русскому языку и математике, чтобы подтвердить аттестат. Остальные предметы можно выбирать по желанию.