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В Рособрнадзоре заявили об отмене обязательного ЕГЭ по математике

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Фото: Глеб Щелкунов / «Коммерсантъ»

Единый государственный экзамен (ЕГЭ) по математике в этом году будет необязательным. Об этом заявил глава Рособрнадзора Анзор Музаев, сообщает REGNUM.

«ЕГЭ по базовой математике сдаваться не будет», — сказал он.

По его словам, для получения аттестата выпускнику будет достаточно сдать экзамен по русскому языку. Ученики также могут изменить перечень предметов для сдачи ЕГЭ без объяснения причины за две недели до экзамена.

Музаев отметил, что в 2021 году почти 70 тысяч старшеклассников не сдают ЕГЭ, а пишут контрольные работы, сообщает Telegram-канал «Большая перемена».

Итоговые экзамены для девятых и одиннадцатых классов пройдут в очном формате с соблюдением всех санитарных норм. Основной этап сдачи ЕГЭ начнется 31 мая. Его будут сдавать только школьники, которые хотят поступать в вуз.

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