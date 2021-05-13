Российские школы проверят на безопасность после стрельбы в Казани

Министр просвещения России Сергей Кравцов доложил президенту Владимиру Путину о том, что во всех российских школах проводится проверка безопасности после стрельбы в Казани. Слова министра передает РИА Новости.

Кравцов во время совещания президента с правительством выразил от имени своего министерства и от всех учителей России «самые глубокие соболезнования семьям погибших».

«В регионах идет проверка безопасности всех школ, и совместно с соответствующими структурами будут подготовлены, о чем вы, Владимир Владимирович, сказали, единые требования по безопасности всех образовательных учреждений — это будет сделано в самое ближайшее время», — заявил глава Минпросвещения.

Министр рассказал, что на месте трагедии организована вся необходимая помощь учителям, учащимся и родителям. В том числе на месте работают психологи.

Амина Валеева, директор гимназии в Казани, где произошла стрельба, объяснила, что школа отказалась от продления договора с ЧОП с марта 2020 года из-за перевода на дистанционное обучение. По словам директора, в учебном заведении существовала тревожная кнопка, а также противопожарная система. Валеева добавила, что охранные мероприятия в школе обеспечивают 11 наружных камер и 34 камеры внутри.

Ранее депутаты Государственной Думы от фракции «Справедливой России» предложили привлекать к охране школ сотрудников Росгвардии.

Стрельба в школе №175 на улице Файзи в Казани произошла утром 11 мая. Атаку устроил 19-летний выпускник школы, бывший студент Ильназ Галявиев. Он начал готовить нападение на учебное заведение с февраля, для чего приобрел в Йошкар-Оле огнестрельное оружие. По последним данным, погибли девять человек, в том числе семь детей. Более 20 человек пострадали.

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