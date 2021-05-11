Министр прокомментировал мотивы устроившего стрельбу в казанской школе

Министр просвещения Сергей Кравцов прокомментировал мотивы молодого человека, устроившего стрельбу в казанской школе. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам главы ведомства, явных мотивов у него не было. Министр отметил, что возможные мотивы стрелка установит следствие.

Ранее министр просвещения доложил президенту России Владимиру Путину о своих встречах с родителями школьников и учителями школы, в которой произошла стрельба. По словам пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова, Сергей Кравцов также рассказал российскому лидеру о проделанной им сегодня работе в Казани. Пресс-секретарь президента отметил, что Минпросвещения в скором времени сформулирует свои рекомендации по итогам случившегося.

Стрельба в школе №175 на улице Файзи в Казани произошла утром 11 мая. Изначально сообщалось, что в нападении участвовали два человека, однако позже Национальный антитеррористический комитет (НАК) опроверг эту информацию. В результате, по последним данным, погибли 9 человек, в том числе 7 детей. Более 20 человек пострадали.

Ильназ Галявиев начал готовить атаку на учебное заведение с февраля, для чего приобрел в Йошкар-Оле огнестрельное оружие и создал Telegram-канал, где писал о своих намерениях.