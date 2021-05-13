Россия
 
Последние новости
Путин впервые прокомментировал массовое убийство в казанской школе
Путин признал невыполнение всех поручений после нападений на школы
Бывший исполняющий обязанности замглавы Хакасии получил девять лет колонии
Путин поручил наградить сотрудников атакованной казанской школы
Срок годности «Спутника V» увеличили до восьми месяцев
Советник главы офиса Зеленского пожаловался на давление из-за русского языка
Диетолог оценила способность пяти продуктов вызывать рак
Израиль обвинили в использовании ядовитого газа
Пойманного в Якутии белого медведя перевезут в Москву
В США назвали способный пережить ядерную войну город России
Новости партнеров
Прослушать новость

Директор атакованной казанской школы объяснила отсутствие охраны

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: пресс-служба НАК / РИА Новости

Школа в Казани, где произошла стрельба, с марта 2020 года отказалась от продления договора с ЧОП из-за перевода на дистанционное обучение. Об этом заявила директор гимназии Амина Валеева, передает РИА Новости.

«До выхода на дистант была частная охранная группа, которая по договору по оплате по внебюджету осуществляла охранные услуги. Так как в марте 2020 года был выход на дистант, необходимость в охранных услугах и наличии охраны в школе при отсутствии обучающихся — этой необходимости не стало», — объяснила она.

По словам директора, в школе существовала тревожная кнопка «Ваша безопасность», а также противопожарная система. Валеева добавила, что охранные мероприятия в школе обеспечивают 11 наружных камер и 34 камеры внутри.

Она заключила, что в день ЧП кнопка тревожно сигнализации была нажата мгновенно. «Работник нашей гимназии сработала молниеносно», — заключила директор.

Стрельба в школе №175 на улице Файзи в Казани произошла утром 11 мая. Погибли девять человек, более 20 получили ранения. 12 мая Советский суд Казани арестовал Галявиева, обвиняемого в массовом убийстве, на два месяца.

Молодой человек начал готовить атаку на учебное заведение с февраля, для чего приобрел в Йошкар-Оле огнестрельное оружие и создал Telegram-канал, где писал о своих намерениях.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Путин дал поручения по ситуации в Казани
Учившийся вместе с напавшим на казанскую школу совершил суицид
Директор казанской школы рассказала об устроившем стрельбу ученике