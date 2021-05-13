Директор атакованной казанской школы объяснила отсутствие охраны

Школа в Казани, где произошла стрельба, с марта 2020 года отказалась от продления договора с ЧОП из-за перевода на дистанционное обучение. Об этом заявила директор гимназии Амина Валеева, передает РИА Новости.

«До выхода на дистант была частная охранная группа, которая по договору по оплате по внебюджету осуществляла охранные услуги. Так как в марте 2020 года был выход на дистант, необходимость в охранных услугах и наличии охраны в школе при отсутствии обучающихся — этой необходимости не стало», — объяснила она.

По словам директора, в школе существовала тревожная кнопка «Ваша безопасность», а также противопожарная система. Валеева добавила, что охранные мероприятия в школе обеспечивают 11 наружных камер и 34 камеры внутри.

Она заключила, что в день ЧП кнопка тревожно сигнализации была нажата мгновенно. «Работник нашей гимназии сработала молниеносно», — заключила директор.

Стрельба в школе №175 на улице Файзи в Казани произошла утром 11 мая. Погибли девять человек, более 20 получили ранения. 12 мая Советский суд Казани арестовал Галявиева, обвиняемого в массовом убийстве, на два месяца.

Молодой человек начал готовить атаку на учебное заведение с февраля, для чего приобрел в Йошкар-Оле огнестрельное оружие и создал Telegram-канал, где писал о своих намерениях.