Росгвардию захотели привлечь к охране школ

Депутаты Госдумы от фракции «Справедливая Россия» захотели привлечь к охране школ сотрудников Росгвардии. Парламентарии намерены в течение двух недель направить в правительство соответствующее предложение. Об этом «Известиям» рассказал член думского комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов, зампред фракции Олег Шеин.

При этом депутат выразил мнение, что родители учащихся не должны оплачивать услуги по охране учебных заведений, поскольку «безопасность не должна зависеть от доходов людей». При этом Шеин подчеркнул, что необходимо перестроить саму систему охраны школ.

Предложение поддержали в Совете Федерации. Глава комитета Совфеда по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова отметила, что большинство российских школ охраняются сотрудниками частных охранных предприятий пенсионного возраста, что «не очень эффективно». По ее мнению, школы должны находиться под охраной профессионалов. Эту точку зрения разделяют и в «Единой России».

Идею поддержали и в других думских фракциях. Так, в КПРФ считают, что привлечение сотрудников Росгвардии к такой работе не должно привести к раздуванию штата федеральной службы, а в ЛДПР полагают, что это не потребует дополнительных финансовых затрат.

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