Москалькова предложила ужесточить правила выдачи оружия

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова после ЧП в казанской школе предложила ужесточить правила выдачи оружия. Так, необходимо расширить список критериев, необходимых для получения права приобретать оружие, считает она. Об этом сообщает ТАСС.

По мнению Москальковой, в стране необходимо не только повысить возраст, с наступлением которого россиянам можно было бы предоставить право на приобретение оружия. «Набор критериев, по которым лицо может купить оружие, должен быть другим. Включая и характеристику, и более широкий спектр врачебных заключений», — сказала омбудсмен в эфире телеканала «Звезда».

11 мая Татьяна Москалькова предложила повысить минимальный возраст для покупки оружия до 21 года. По ее словам, этот вопрос необходимо решать «в самом экстренном порядке». Омбудсмен отдельно упомянула о том, что прежний возраст владения оружием надо оставить только для тех, кто отслужил в армии.

Ранее президент России Владимир Путин поручил директору Росгвардии Виктору Золотову проработать новое положение о видах оружия, которое могут использовать граждане.

Как заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, стрельба в казанской школе повлияет на позицию депутатов Госдумы при рассмотрении во втором чтении законопроекта об ужесточении оборота оружия. По его словам, в ходе первого чтения некоторые депутаты выступали за смягчение законодательства в данной области и предлагали понизить минимальный возрастной порог владения оружием до 16 лет. После массового убийства в Казани парламентарии пересмотрели свои взгляды.

ЧП произошло в гимназии №175 на улице Файзи утром 11 мая. При стрельбе в казанской школе погибли семь детей и две учительницы, пострадали минимум 20 человек. Стрельбу устроил 19-летний выпускник школы Ильназ Галявиев. Он уже признался в совершении массового убийства. Суд арестовал его на два месяца.