Власти ускорили запуск системы «Безопасный город» после стрельбы в школе Казани

Российские власти решили ускорить принятие законопроекта о внедрении глобальной системы «Безопасный город» после стрельбы в казанской школе, сообщает РБК со ссылкой на источник и проект закона.

Документ уже направлен на согласование в профильные ведомства и поступит на рассмотрение в Госдуму в июне. Принятие федерального закона возложит на регионы ответственность за неработающие элементы госсистемы, пишет издание.

По данным журналистов, в день расстрела в гимназии в Казани уличные камеры зафиксировали движение юноши с ружьем, но они не были подключены к системе искусственного интеллекта, и никакой реакции на записанные события не последовало.

Проект «Безопасный город» разрабатывается по заказу МЧС и должен обеспечить защиту населения, городской и коммунальной инфраструктуры, а также транспортную и экологическую безопасность. Основная цель системы — объединить все комплексы, отвечающие за безопасность. Данные станут обрабатывать аналитические модели для минимизации человеческого фактора. Дополнительно предусмотрены прогнозные модели и готовые сценарии реагирования на различные ЧС. Информация о происшествии будет поступать с муниципального уровня на федеральный. В тестовом режиме система работает в Москве и используется в том числе для поиска преступников и нарушителей самоизоляции.