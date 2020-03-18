В Москве полицейские с помощью камер поймали 200 нарушителей карантина

В Москве полицейские с помощью видеокамер системы «Безопасный город» поймали более 200 нарушителей режима самоизоляции из-за коронавируса. Об этом в среду, 18 марта, сообщает ТАСС.

«Данная система ("Безопасный город") показала свою эффективность при контроле за соблюдением гражданами карантинного режима. Установлено более 200 граждан, допустивших его нарушения», — заявил на заседании в Мосгордуме глава ГУ МВД РФ по Москве Олег Баранов.

В конце февраля сообщалось, что власти Москвы распорядились выслать из страны около сотни человек, которые нарушили режим пребывания.

По последним данным, в России зарегистрировано 114 случаев заражения коронавирусом, десять граждан заразились непосредственно на территории страны. Во всем мире коронавирусом заразились 198,1 тысячи человек, более 7,9 тысячи умерли, а 81,9 тысячи вылечились. Вспышка заболевания началась в конце декабря 2019 года в китайском городе Ухань.

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