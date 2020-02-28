Около сотни иностранцев депортируют из Москвы из-за коронавируса

Власти Москвы распорядились выслать из страны около сотни человек, которые нарушили режим изоляции в связи с коронавирусом. Об этом заявила заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова, сообщает РИА Новости.

По ее словам, во время рейдов были выявлены 88 иностранных граждан-нарушителей. Они будут депортированы, куда именно — не уточняется.

Ракова добавила, что случаев заражения вирусом в столице нет.

Ранее премьер-министр Михаил Мишустин временно запретил въезд в Россию гражданам Южной Кореи и Ирана. С 20 февраля в РФ не могут въезжать китайцы.

По данным на 28 февраля, новым типом коронавируса инфицировано около 84 тысяч человек по всему миру. Почти 2,9 тысячи заразившихся умерли, 37 тысячи поправились. Случаи заболевания COVID-19 зафиксированы в Китае и еще более чем в 40 странах.

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