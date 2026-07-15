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Силовые структуры
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12:38, 15 июля 2026Силовые структуры

Шпагат на фоне российского собора стоил мужчинам свободы

В Краснодаре суд приговорил к 14 суткам ареста мужчин за видео со шпагатом на фоне собора
Владимир Шарапов
Владимир Шарапов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Антон Великжанин / Коммерсантъ

В Краснодаре суд приговорил к 14 суткам административного ареста двоих местных жителей, которые опубликовали видео со шпагатом на фоне храма. Об этом «Ленте.ру» рассказали в объединенной пресс-службе судов края.

Их признали виновными по статье 19.3 Кодекса об административных правонарушениях. Ранее мужчины принесли извинения за свои действия и подчеркнули, что никого не хотели обидеть.

По версии следствия, молодые люди в возрасте 19 и 23 лет записали неуместное видео на территории собора Александра Невского на улице Постовой в Краснодаре, заехав туда на двух мерседесах.

На кадрах видно, как мужчина встает на шпагат между двумя припаркованными на фоне храма черными автомобилями. Это все снимает второй мужчина, который также попадает на видео.

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