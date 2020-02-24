Преступников в России будут искать с помощью камер по татуировкам и голосу

Преступников и подозреваемых в России будут искать с помощью городских камер видеонаблюдения и опознавать не только по лицу, но также радужной оболочке глаза, голосу и татуировкам. Такую Федеральную информационную систему биометрических учетов уже разрабатывает МВД России. Об этом пишет принадлежащее Григорию Березкину издание РБК со ссылкой на гендиректора Русского биометрического общества, участвующего в разработке проекта, Данилу Николаева.

Информацию о разработке системы подтвердили в МВД. В Москве она будет создана и профинансирована в рамках госпрограммы «Безопасный город», сообщил советник главы ведомства Владимир Овчинский. Ожидается, что систему запустят до конца 2021 года.

По словам Николаева, он пока не видел утвержденного технического задания проекта или принятых «дорожных карт». Однако, предположительно, система будет взаимодействовать с другими ведомственными системами. Поиск преступника или подозреваемого будет выглядеть таким образом: после сбора всех данных на месте преступления (в том числе образцов слюны, волос, отпечатков пальцев) информация будет загружаться в систему. Затем программа выдаст список людей, которые могут быть связаны с местом преступления.

«Если в системе есть необходимые данные, то на камеры с распознаванием лиц подгружается фотография, плюс имеющиеся данные рассылаются по ответственным сотрудникам», — пояснил Николаев. При этом в самом МВД пока не объясняют, откуда у ведомства появится обширная база данных с анализами ДНК подозреваемых. Николаев добавил, что МВД проявило интерес к идее распознавания преступников по походке, однако такое условие пока не включено в список характеристик для новой системы.

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