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Названы российские регионы-лидеры по росту населения

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Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Регионами-лидерами по росту населения в России в этом году стали Чечня, Тува и Ингушетия. Следом идут Дагестан и Ненецкий округ. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на «Национальный демографический рейтинг субъектов России – 2021», подготовленный проектом «Трезвая Россия».

Москва оказалась на 16-м месте. Последние позиции заняли Ленинградская, Брянская, Орловская, Псковская и Смоленская области.

Оценка российских субъектов проходила по пяти критериям: рождаемость, аборты, прирост населения, число детей на одну женщину, уровень социального комфорта для рождаемости.

В докладе указано, что в регионах-лидерах создана комфортная социальная среда, которая способствует рождению детей. Например, там реализуются программы популяризации здорового образа жизни, обеспечения молодых и многодетных семей жильем. Признаками дискомфортной среды называются алкоголизация населения, рост числа наркопотребителей и курильщиков, высокий уровень младенческой смертности. Эти факторы ведут к убыли населения в целом.

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова говорила, что в ближайшие годы численность жителей страны будет снижаться. В феврале независимый демограф Алексей Ракша предсказал, что к 2040 году численность населения России составить чуть более 130 миллионов человек. Чтобы предотвратить снижение, нужны большие финансовые вложения, не менее четырех-пяти процентов ВВП ежегодно.

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