Путин поручил дешево очистить страну

Президент России Владимир Путин дал поручение федеральному правительству и региональным властям принять меры по полной ликвидации незаконных свалок к 2024 году. Глава государства настаивает на том, что решения должны быть максимально дешевыми за счет новых технологичных подходов. Документ опубликован на сайте Кремля.

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Путин попросил разобраться с массовыми несанкционированными полигонами отходов российских городов по программе «Чистая страна» нацпроекта «Экология». До конца 2023 года чиновникам нужно провести анализ различных типов технологических решений для очищения территорий от свалок с учетом снижения стоимости подобных работ.

Доклад с предложениями правительство должно представить президенту до 1 ноября 2021 года. Далее на запуск инициатив по утилизации мусора из бюджета выделят соответствующие суммы.

Ранее помощник секретаря Совета безопасности России Александр Абелин заявил, что ежегодный прирост числа незаконных свалок во всех регионах составляет 30 процентов. Представитель СБ подчеркнул, что страна рискует потонуть в мусоре, если не начнет обезвреживать больше отходов и вовлекать в процесс новые способы утилизации.