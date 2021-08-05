На Чукотке произошел разлив нефтепродуктов

В акватории бухты в Чукотском автономном округе обнаружили шлейф нефтепродуктов. Прокуратура организовала проверку, сообщается на сайте ведомства.

Шлей появился в акватории бухты Комсомольская (Эмма), напротив участка ГСМ «Провидения» НАО «Чукотская торговая компания». Протяженность пятна достигла 1,5 километра, а ширина варьируется от трех до четырех метров. О причинах произошедшего разлива и объеме нефтепродуктов неизвестно.

Ситуацию взял под контроль прокурор округа Константин Прохоров. По данным ведомства, сотрудники проверят «соблюдение законодательства при осуществлении приема, хранения и выдачи нефтепродуктов, требований законодательства в сфере охраны окружающей среды, реализации вопросов местного значения в части организация и осуществление мероприятий по защите населения и территории городского округа от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера».

В июне 2021 года разлив нефтепродуктов заметили на реке Вилюй в Якутии. Они попали в воду в районе поселка Чернышевский из-за инцидента на объекте местной ГЭС. Профильные ведомства организовали проверку произошедшего. Об объеме нефтепродуктов не сообщалось.