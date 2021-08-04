Францию оштрафовали за загрязнение воздуха

Высший административный суд Франции оштрафовал правительство на десять миллионов евро за неспособность предотвратить загрязнение воздуха в некоторых регионах страны, пишет Reuters.

Санкции применили спустя четыре года после того, как Государственный совет приказал властям привести в соответствие европейским стандартам концентрацию оксида азота и тонкодисперсной пыли во многих регионах Франции. В постановлении суд заявил, что правительство Эммануэля Макрона сделало слишком мало для улучшения качества воздуха — например, в Париже и Лионе все еще чересчур высокий уровень закиси азота. До тех пор, пока атмосфера не придет в норму, суд вправе каждые полгода взимать с государства по десять миллионов евро.

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Однако, по словам властей, с июля 2020 года они делали все, чтобы сократить загрязнения: создали дополнительные зоны с низким уровнем выбросов, простимулировали распространение электромобилей и начали постепенный отказ от паровых котлов.

Активистов из экологического объединения Les Amis de la Terre порадовало решение суда — именно они подали первоначальную жалобу на государство, а серьезные финансовые санкции стали результатом длительного давления со стороны общественности. Французский «Гринпис» назвал многомиллионный штраф рекордным из наложенных за нарушение стандартов качества воздуха.

В другом судебном иске Государственный совет пригрозил оштрафовать французское правительство, если не увидит эффективную политику по сокращению выбросов парниковых газов на 40 процентов к 2030 году.