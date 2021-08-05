Россиян предупредили о риске потонуть в опасных свалках

В России стремительно увеличивается количество незаконных свалок, которые наносят колоссальный вред жителям и окружающей среде. Страна рискует потонуть в бытовых и промышленных отходах, если в срочном порядке не поменяет подход к обращению с мусором. С данным заявлением 5 августа выступил помощник секретаря Совета безопасности (СБ) России Александр Абелин, передает ТАСС.

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Несмотря на меры по переработке мусора, которые внедряют в регионах, занятая нелегальными свалками территория постоянно увеличивается. Ежегодный прирост новых незаконных свалок составляет 30 процентов, предупредили в СБ.

«Россия обезвреживает в год от трех до 40 процентов отходов, но экологическая обстановка в районах размещения полигонов все равно ухудшается. Удельный вес свалок с нарушением санитарных требований остается достаточно высоким и составляет около 27 процентов», — подчеркнул Абелин.

В СБ отметили, что стране необходимо как можно скорее внедрять эффективный экономический механизм предотвращения загрязнения от деятельности предприятий, чтобы не оказаться на пороге экологического бедствия. Меры должны включать современные технологии в области пыле-, газо- и водоочистного оборудования и сооружений.

Абелин подчеркнул, что для исполнения поручения президента о сокращении выбросов в стране и ликвидации опасных свалок уже реализуются различные инициативы, в том числе направленные на полную сортировку отходов. В июне Минэкономразвития внесло поправки в комплексный план развития энергоэффективности нацэкономики. Большое внимание уделили мерам по сокращению выбросов парниковых газов для борьбы с глобальным потеплением.