Минэкономразвития решило по-новому заботиться об экологии

Министерство экономического развития России внесло существенные изменения в комплексный план повышения энергоэффективности экономики, представленный летом 2020 года. Об этом пишет газета «Ведомости» со ссылкой на актуальную версию проекта, направленного в правительство.

В новом варианте решили сфокусироваться на заботе об экологии — основной упор сделан на сокращение выбросов парниковых газов, что следует из общего описания целей и задач плана. Раньше речь шла о «снижении энергоемкости ВВП как ключевого фактора экономического роста», а теперь в документе говорится про уменьшение энергоемкости и углеродоемкости экономики, появились термины «антропогенное воздействие» и «устойчивое развитие».

Сокращение выбросов парниковых газов в объеме до 150 миллионов тонн СО2-эквивалента ежегодно осталось единственным числовым показателем в документе. Можно подсчитать, что, с учетом текущего объема эмиссии, составляющего порядка двух миллиардов тонн в год, Россия могла бы уже через 13-14 лет достигнуть углеродной нейтральности. В самом Минэкономразвития с оценкой не согласились, но свои расчеты предоставить отказались.

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Сейчас страна снижает выбросы гораздо медленнее — в позапрошлом году их объем был сокращен лишь на 21,5 миллиона тонн. В целом новые показатели соответствуют российскому потенциалу декарбонизации, считает директор группы операционных рисков и устойчивого развития KPMG в России и СНГ Владимир Лукин. Замдиректора группы оценки рисков устойчивого развития АКРА Владимир Горчаков согласен с выполнимостью задачи, но отмечает, что более реальными были бы сроки к 2050-2060 году, как в других странах. Он подчеркнул, что для этого понадобится разработать систему штрафов и льгот для компаний, чтобы стимулировать снижение выбросов.

Минэкономразвития предлагает также разработать меры, которые помогут более рационально расходовать энергоресурсы в сфере жилищно-коммунального хозяйства, в частности, на стадии проектирования и строительства зданий. Помимо этого, в новой версии документа сохранены и ранее названные меры декарбонизации: создание института долгосрочных соглашений между частным сектором и органами власти по снижению потребления энергоресурсов, развитие энергосервиса — привлечение специальных компаний, которые будут помогать наращивать энергоэффективность.

Сейчас Россия в этой сфере отстает от ряда других стран. В 2019 году энергоемкость российского ВВП достигла 9,62 тонны условного топлива на миллион рублей, что стало минимальным показателем за пять лет, но все еще на 40 процентов превышает среднемировой и на 62 процента — европейский уровень.

На важность рационального использования энергии на глобальном уровне ранее обратили внимание в Международном энергетическом агентстве. Там указали, что энергоэффективность в ближайшие годы будет играть ключевую роль в снижении уровня выбросов, которого планируют добиваться различные страны мира.

Так, Евросоюз планирует достичь чистого нулевого уровня выбросов к 2050 году. При этом Россия, как потребовал президент страны Владимир Путин, в этом вопросе должна обойти Запад. «Следующие 30 лет накопленный объем чистой эмиссии парниковых газов должен быть ниже, чем в Европе», — указал он в начале июне.