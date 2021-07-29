Одна из богатейших стран мира утонула в мусоре

Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ), которые являются одной из богатейших стран мира из-за крупных запасов углеводородов и развитого туризма, утонули в собственных свалках. Государство взялось за строительство заводов по переработке накопленных отходов, сообщает Bloomberg.

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В Дубае возводят перерабатывающее предприятие стоимостью в 1,1 миллиарда долларов. Завод будет сжигать мусор и генерировать электроэнергию для города. Предприятие меньшего размера — первое в ОАЭ промышленного масштаба — откроют в эмирате Шарджа в 2021 году. В рамках программы по ликвидации свалок готовятся еще два проекта в городе Абу-Даби. После запуска всех рециклинговых компаний страна будет перерабатывать 60 процентов бытовых отходов.

Для Шарджи открытие завода будет означать, что там закроют крупную свалку Bee'ah. Компания, которая занимается отходами эмирата, обещает создать на месте полигона озелененные пространства и установить солнечную электростанцию мощностью 120 мегаватт.

Страна все же может столкнуться с некоторыми проблемами в борьбе со свалками, утверждает издание. В ОАЭ есть много объектов для сортировки и переработки строительных материалов, шин и электроники, но мало предприятий, которые могут преобразовывать бытовые отходы в новые продукты. Кроме того, эксперты утверждают, что сжигание мусора препятствует образованию свалок, но при этом провоцирует дополнительные выбросы парниковых газов в атмосферу.

Разворачивание деятельности ОАЭ по рециклингу мусора спровоцированы отказом Китая от утилизации отходов, которые он свозил на свою территорию со всего мира. Кроме того, турецкие заводы по переработке пластика сталкиваются с требованиями экологических активистов прекратить импорт зарубежного сырья из-за нарушений природоохранного законодательства и масштабного загрязнения страны.