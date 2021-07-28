Десятки стран зашли в тупик в вопросе спасения планеты

Министр международного развития Великобритании Алок Шарма заявил, что переговоры между несколькими десятками стран зашли в тупик в вопросе спасения планеты. Политики обсуждали отказ от угольной энергетики, сообщает The Independent.

Встреча представителей более чем 50 стран состоялась в Лондоне. Они обсуждали меры по борьбе с изменениями климата перед масштабной экологической конференцией COP26, которая пройдет в ноябре в шотландском Глазго. Однако участникам не удалось прийти к соглашению по вопросу прекращения использования угля.

Шарма, разочарованный итогами встречи, отметил, что, отказавшись от использования угля, можно существенно решить проблему повышения температуры на планете. По словам министра, перед конференцией жизненно важные вопросы остались нерешенными. В итоге Шарма призвал страны «отдать все силы» и предпринять более жесткие меры для решения климатического кризиса. «На COP26 негде будет спрятаться. Каждый из нас будет в центре внимания», — подчеркнул министр.

Ранее мэр Лондона Садик Хан призвал Великобританию стать лидером в борьбе с изменениями климата и попросил власти о решительных действиях. По словам главы британской столицы, на предстоящей конференции COP26 участники смогут договориться и заключить знаковое глобальное соглашение по поводу экологической обстановки.