Европейская страна научилась уничтожать мусор без следа

Норвегия решила превратить опасный для природы мусоросжигательный завод «Варме» (Varme) в образец углеродно-нейтрального предприятия. Мэр Осло Рэймонд Йохансен (Raymond Johansen) нашел выгоду в установках, которые улавливают вредные выбросы из воздуха и позволяют не приостанавливать работу компании в условиях глобальных угроз климату, пишет The Guardian.

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План европейской страны заключается в том, чтобы при помощи специальных установок на заводе в Осло научиться вырабатывать тепло и электричество при уничтожении мусора без углеродного следа. Технология позволит улавливать углерод с предприятия до того, как он попадет в атмосферу. Большую часть финансирования проекта, 700 миллионов евро (826 миллионов долларов), власти рассчитывают получить от фонда ЕС, который спонсирует низкоуглеродные инновации (EU’s low-carbon innovation fund). Еще 300 миллионов евро (354 миллиона долларов) планируется выделить из госбюджета.

Завод Varme сжигает до 400 тонн неперерабатываемых отходов в год, из которых 50-100 тонн приходится на бытовой мусор Великобритании. При этом предприятие является одним из самых крупных источников выбросов углерода в Осло. Несмотря на возможный вклад нового проекта в борьбу с глобальным потеплением, европейская экологическая организация «Друзья Земли» (Friends of the Earth Europe) назвала инициативу Норвегии препятствием переходу страны на чистую энергетику.

«Установка оборудования по улавливанию выбросов не означает, что Норвегия проигнорирует более фундаментальный экономический переход от ископаемого топлива к альтернативному. В долгосрочной перспективе стране придется ликвидировать свою нефтегазовую промышленность ради спасения планеты от глобального потепления. Потребуется много времени, кроме того, мы зависим от отрасли в плане рабочей силы. В индустрии ископаемого топлива занято множество людей, которым угрожает безработица», — ответил на критику Рэймонд Йохансен.

В конце июня другая норвежская компания Equinor заявилаоб открытии в Великобритании крупнейшего в мире промышленного комплекса, который будет производить чистое топливо из выбросов углерода в воздухе. Установки позволят улавливать парниковый газ и преобразовывать его в «голубой водород», который дальше пойдет на электростанцию Keadby в графстве Линкольншир на востоке Англии.