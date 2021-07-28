Великобритания нашла способ спасти планету при помощи троллейбусов

Великобритания нашла перспективу в электрификации одной из трасс, чтобы пустить по ней экологичные грузовики, которые по принципу работы схожи с троллейбусами. Большегрузы планируют запитать при помощи воздушных кабелей с током и таким способом сделать шаг к спасению планеты, сократив выбросы опасных парниковых газов, сообщает The Guardian.

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Проект запуска электрической трассы (e-highway) возглавляет дорожная компания Costain, которая управляет некоторыми крупными автомагистралями в стране, в интеграции с шведским производителем грузовых автомобилей Scania и немецким гигантом электротехники Siemens. Подобные испытания уже провели в Европе и США.

Правительство Великобритании выделило 2,78 миллиона долларов на разработку плана прокладки инженерных сетей на участке автомагистрали в 20 километров возле промышленного города Сканторпа в графстве Линкольншир Англии. Если проект согласуют, электрогрузовики пустят по обновленной трассе к 2024 году. На электрифицированном шоссе машины смогут подключаться к сети питания двигателей.

По данным многочисленных исследований, автомобильные грузоперевозки — одна из самых сложных отраслей экономики для декарбонизации (избавления от выбросов CO2). Пока отсутствует универсальная крупномасштабная технология с нулевым выбросом выхлопных газов, способная приводить в движение грузовики дальнего следования. При этом выпуск новых дизельных и бензиновых большегрузов запретят в Великобритании к 2040 году. Обычные автомобили могут полагаться на литий-ионные аккумуляторы, вес которых для полностью загруженного грузовика достаточно большой. Именно поэтому автотранспортные компании занимаются поиском достойных альтернатив.

В подготовке проекта также участвуют представители Центра устойчивых автомобильных грузоперевозок (Centre for Sustainable Road Freight). Эксперты отметили, что подобные трассы можно проложить практически по всей Великобритании кроме самых отдаленных ее участков. Проект окупится за 15 лет за счет оплаты электричества участниками движения.

В рамках политики экологизации транспорта Великобритания внедряет различные инициативы и на городских дорогах. В июне по Лондону впервые в истории начали курсировать двухэтажные автобусы на водороде. Кроме того, правительство постепенно снижает порог разрешенной скорости на дорогах внутри населенных пунктов, чтобы сбавить нагрузку на климат.