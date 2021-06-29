Названы главные недостатки автобусов на водороде

Недавно появившиеся в Лондоне двухэтажные автобусы с водородными двигателями раскритиковали за дороговизну и низкую эффективность для экологии. Британский бизнесмен и политик Майкл Либрейх назвал главные недостатки нового общественного транспорта, пишет издание OnLondon.

Первые в Великобритании двухэтажные автобусы на водороде поступили в столицу в середине июня. Реализация плана по обновлению автопарка общественного транспорта заняла у страны около пяти лет. Новые экологичные маршрутки представили общественности в 2016 году на Международной конференции по автобусам с нулевыми выбросами (International Zero Emission Bus Conference). Запуск в Лондоне должен был состояться еще в 2019 году, но мешали бюрократические проблемы с производителем — компанией Wrightbus, проблемы с пандемией COVID-19. Когда первую партию из 20 машин наконец выпустили на линию, некоторые британские чиновники, в том числе Майкл Либрейх, обрушились на водородный транспорт с критикой.

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По словам политика, запуск новых автобусов нельзя считать отличным решением для города с точки зрения финансового и экологического обоснования. Транспорт с двигателями на водороде и его обслуживание стоят значительно дороже, чем электробусы и обычные маршрутки. Запуск 20 машин между остановками Ист-Эктоном и Оксфорд-серкусом в Лондоне обошелся в 12 миллионов фунтов стерлингов (16,6 миллиона долларов). Для движения водородных автобусов на нескольких маршрутах потребуется совершенно новая инфраструктура заправок и распределительная сеть.

Кроме того, утверждает Либрейх, более половины энергии при получении водорода для автобусов тратится впустую, что делает топливо менее экологичным по сравнению с батареями в электротранспорте. Политик, который был членом совета директоров транспортной компании Transport for London, когда мэром был Борис Джонсон (2008-2016 годы), утверждает, что использование водородного транспорта может препятствовать уже начатой политике электрификации в Соединенном Королевстве.

Нынешний глава английской столицы Садик Хан уверен в правильности решения о пополнении городского автопарка двухэтажными маршрутками на водороде, объясняя действия переводом всех городских автобусов на нулевые выбросы к 2030 году.

Европейские страны постоянно заявляют о все новых подходах в использовании чистой энергии в транспортной отрасли из альтернативных ископаемому топливу источников. В Германии началась экологизация железной дороги. В ближайшие 17 лет все поезда, которые курсируют по стране, планируют запитать электроэнергией от солнца, ветра и воды.