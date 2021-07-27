США нанесут новый удар по угольной энергетике

Агентство по охране окружающей среды США (U.S. Environmental Protection Agency или EPA) нанесет новый удар по угольной энергетике, ужесточив требования по выбросам токсичных отходов с электростанций. Предприятия вынудят стать экологичнее после небольших послаблений в 2020 году, сообщает Reuters.

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Для компаний, которые вырабатывают электричество с использованием грязного угля, установят более строгие нормы утилизации сточных вод, полных мышьяка, свинца и ртути. EPA планирует доработать прошлогодние «Правила пересмотра паровой электроэнергетики» (Steam Electric Reconsideration Rule). Агентство считает, что в августе 2020 года при тогдашнем американском лидере Дональде Трампе лимиты загрязняющих американские водоемы сточных вод необоснованно занизили. Промышленные компании стали вовлекать в процесс дешевые и менее эффективные методы очистки выбросов с предприятий, создавая новые экологические риски.

«EPA определило, что продвижение вперед в охране окружающей среды обеспечит защиту водных ресурсов. Мы стремительно переходим к улучшению качества воды и сокращению загрязнения от электростанций токсичными металлами», — заявил администратор EPA Майкл Риган (Michael Regan).

Исправление так называемого экологического «отката» Трампа поможет гарантировать, что электростанции по всей стране перейдут на безопасные технологии и перестанут нарушать права населения на чистые воздух, воду и здоровый климат, подчеркнули в агентстве.

Новая администрация США во главе с Джо Байденом всерьез взялась за переоценку экологического урона окружающей среде от деятельности предприятий. В конце июля американского нефтехимического гиганта Chevron Phillips Chemical обвинили в многолетнем утаивании информации о завозе в страну 18 опасных химических веществ для производства. Компании грозит штраф в сотни тысяч долларов.