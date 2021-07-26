Нефтяного гиганта поймали на обмане США с поставками опасных токсинов

Американского нефтехимического гиганта Chevron Phillips Chemical поймали на утаивании данных об импорте в США 18 токсичных химических веществ. По данным Центра гигиены окружающей среды (Center for Environmental Health, CEH), компания несколько лет обманывала властей и подавала в отчетах недостоверные данные, сообщает Reuters.

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Какие конкретно опасные химические вещества предприятие Chevron Phillips Chemical завозило в страну нелегально, не уточняется. По законам США, компании обязаны сообщать в госорганы об импортируемых токсичных материалах, объемы которых превышают 25 тысяч фунтов (11 тысяч килограммов), а для ряда особо опасных химикатов порог снижается до 2,5 тысячи фунтов (1,1 тысячи килограммов).

Данные необходимы для достоверной оценки негативного воздействия токсинов на работников заводов, жителей близлежащих с предприятиями населенных пунктов, а также на потребителей, которые так или иначе контактируют с опасными веществами. Если вину Chevron Phillips Chemical докажут, штрафы для компании могут составить от десятков до сотен тысяч долларов.

Ранее Reuters сообщало, что предприятие скрыло информацию об импорте более 350 миллионов фунтов (158 миллионов килограммов) бензола, используемого в коммерческих и бытовых продуктах. По данным многочисленных исследователей, химическое вещество вызывает у людей рак.

«Проблемы Chevron Phillips Chemical с отчетностью и масштабами несоблюдения законов, очевидно, расширяются. Существует системная проблема», — отметил юрисконсульт CEH и экс-чиновник Агентства по охране окружающей среды США (U.S. Environmental Protection Agency (EPA)) Роберт Сассман (Robert Sussman).

В середине июля в США приняли первый в мире закон, который запрещает использование неразлагающихся токсичных соединений PFAS (ПФАС — пер- и полифторалкильные вещества) в производстве косметики, упаковочных материалов, одежды и многих других продуктов. Новые правила будут обязательны с 2023 года, но только в одном штате Мэн. Активисты, которые борются за охрану здоровья людей и окружающей среды, рассчитывают на то, что в ближайшее время подобный закон примут на уровне страны.