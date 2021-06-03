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Производитель детской присыпки попытался сэкономить миллиарды на онкобольных

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Фото: Lucas Jackson / Reuters

Компания Johnson&Johnson (J&J), затянутая в скандал из-за использования в производстве детской присыпки асбеста, попыталась сэкономить на выплате компенсаций пострадавшим от продукции американкам. Суд оставил без изменения 22 претензии на сумму более двух миллиардов долларов от женщин, которые настаивают, что длительное использование средства на основе талька вызвало у них рак яичников, пишет «Би-би-си».

Верховный суд США отклонил апелляцию J&J по делу с онкобольными, которые использовали детскую присыпку, выпускаемую компанией с 1970-х годов. Один из крупнейших в мире производителей косметических товаров и медицинского оборудования, а также вакцины против коронавируса должен выплатить женщинам 2,1 миллиарда долларов (1,5 миллиарда фунтов стерлингов) в качестве возмещения вреда их здоровью.

Первоначальная сумма иска, которую одобрил федеральный суд Миссури в 2018 году, составляла 4,7 миллиарда долларов. Компания сократила сумму почти вдвое, обжаловав решение в апелляционном суде штата. Несколько женщин-истцов умерли за время разбирательства.

J&J продолжает настаивать на том, что ее продукция безопасна для использования, не содержит асбеста (по заключению ВОЗ, асбест — опасное канцерогенное вещество, которое способно вызвать рак), и не признает вину в развитии онкологических заболеваний у двух десятков женщин из разных штатов США, подавших на компанию коллективный иск. «Десятилетия независимых научных оценок подтверждают, что детская присыпка Johnson&Johnson не содержит асбеста и не вызывает рак», — заявляют в компании.

Детскую присыпку J&J сняли с продажи в США, но по-прежнему продают в Великобритании и на других рынках по всему миру.

Известно, что за всю историю компании, на наличие канцерогенов в присыпке J&J пожаловались тысячи потребителей. Самый громкий случай произошел в 2013 году, когда 63-летняя женщина обратилась в суд, утверждая, что с 11 до 62 лет пользовалась детской присыпкой и заработала рак яичников. Истцу присудили компенсацию в 417 миллионов долларов, но через несколько месяцев решение отменили.

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US Supreme Court rejects J&J talc cancer case appeal
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