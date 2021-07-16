В США запретили токсичные вещества в косметике и упаковке

В США запретили использовать неразлагающиеся токсичные вещества в косметике и упаковке

В США приняли первый в мире закон, который запрещает использование токсичных соединений PFAS (ПФАС — пер- и полифторалкильные вещества) для изготовления косметики, моющих средств и упаковки для продуктов. Новые правила пока ввели только в штате Мэн на северо-востоке страны, пишет The Guardian.

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Широкий запрет в промышленности распространяется на 9000 соединений, которые никогда не разлагаются в окружающей среде и способны накапливаться в организме человека. ПФАС используют в различных отраслях по всему миру с середины прошлого века. Соединения популярны в производстве упаковочных материалов, водонепроницаемых тканей для одежды, зубной нити, помад, теней для век, чистящих средств для ковров.

Компании, которые намеренно добавляют ПФАС в товары, продаваемые в штате Мэн, с 2023 года должны будут сообщать об их использовании в департамент качества окружающей среды. Полный запрет в промышленности начнет действовать с 2030 года, за исключением случаев, когда вещества нечем заменить.

Принятие закона стало следствием многолетней борьбы активистов, выступающих за охрану общественного здоровья. Вред от ПФАС подтверждается исследованиями научного и медицинского сообществ. У людей из-за воздействия химикатов возникают рак, эндокринные нарушения, проблемы с почками и печенью, нарушения репродуктивной функции, повышается уровень холестерина, снижается иммунитет.

В июне ученые из Университета Нотр-Дам выяснили, что 56 процентов тональных кремов и средств для век, а также 48 процентов помад, продаваемых в США, содержат высокий уровень ПФАС. Власти штата Мэн уверены, что новая инициатива побудит федеральное правительство ввести аналогичный запрет на уровне всей страны.

