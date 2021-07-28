Экологические объединения обеспокоены, что Турция снова станет главной европейской свалкой. Как пишет Bloomberg, власти страны отменили запрет на импорт некоторых пластиковых отходов.

После интенсивного лоббирования промышленных групп власти издали указ, который ослабляет введенные в мае ограничения в отношении полиэтилена. Руководитель проекта по сохранению биоразнообразия из Greenpeace Mediterranean Нихан Темиз Атаc отметил, что власти нарушили обещание относительно длительности запрета на ввоз пластиковых отходов, а его снятие ставит под угрозу безопасность окружающей среды.

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Сделка по ввозу пластика позволяет турецким импортерам снизить затраты на производство пластмасс, но в то же время делает их ответственными за переработку собранного в Европе мусора, не весь из которого подлежит повторному использованию. Удалять нежелательные химикаты из пластика сложно и дорого, поэтому некоторые компании предпочитают сжигать материалы. Отслеживающая отрасль вторичной переработки группа ученых из Microplastic Research Group сообщает, что в первой половине 2021 года на турецких заводах было зафиксировано не менее 68 возгораний, в то время как за весь 2016-й их было всего восемь.

Представители турецкой промышленности утверждают, что разрешение ввоза пластиковых отходов не означает отказ от мер по защите природы. Глава PAGEV (неправительственная организация, объединяющая производителей пластмасс) Явуз Эроглу заверил, что правительство будет жестко контролировать обращение с отходами. В этом помогут новые системы мобильного отслеживания — по данным с чипов можно будет узнать, какие фирмы получают сырье для переработки.

За пять лет до введения запрета Турция получила из Европы больше мусора, чем любая другая страна. Несмотря на то, что большая его часть предполагает переработку, турецких импортеров уже обвинили в незаконном сбросе тысяч тонн отходов. Импорт пластиковых отходов вырос почти в 200 раз по сравнению с 2004 годом, причем значительнее всего — в последние четыре года, когда Китай объявил о прекращении такой практики. Например, в 2020 году Великобритания экспортировала в Турцию 210 тонн пластиковых отходов, а Германия — 136 тысяч тонн.

По данным исследования Всемирного фонда дикой природы (WWF), береговая зона города Андана на юге Турции является самым загрязненным участком Средиземного моря, причем из местных рек в водоем ежегодно попадает девять процентов всех пластиковых загрязнений.