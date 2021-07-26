Звезда «Уральских пельменей» призвала россиян перестать мусорить

Бывшая звезда «Уральских пельменей» актриса Юлия Михалкова рассказала о том, как поучаствовала в очистке озера Тургояк. В посте в Instagram она также призвала россиян перестать мусорить.

Михалкова сообщила, что нашла «самое шинное озеро в стране». По ее словам, вместе с командой экологической акции «Вода России» и волонтерами они извлекли из водоема 128 автомобильных покрышек, 3780 килограммов металла и две тонны пластика.

Она призналась, что впервые собрала такой «богатый урожай» мусора. Михалкова подчеркнула, что результат не доставляет ей радости: с одной стороны, волонтеры хорошо поработали, но с другой — «кто-то слишком много мусорил».

«Хочу, чтобы этот мой пост заставил задуматься жителей и Челябинской области, и всей России о том, что чистая вода в России не бесконечна. И, закидывая уникальные озера покрышками, мы очень скоро обнаружим, что нам негде будет даже искупаться. Ни нам, ни детям, ни внукам», — обратилась к подписчикам Михалкова и призвала их подумать об этом.

Ранее звезда «Уральских пельменей» приняла участие в проекте «Форт Боярд». Она рассказала о том, как проект повлиял на нее, и заявила, что день съемок в шоу «действительно меняет психологию». Михалкова также призналась, что вернулась после съемок в синяках.