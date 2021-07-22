Звезда «Уральских пельменей» вернулась со съемок в синяках

Бывшая звезда юмористического шоу «Уральские пельмени» Юлия Михалкова рассказала, что вернулась со съемок проекта «Форт Боярд» в синяках. Подробности участия в передаче она раскрыла в Instagram.

По словам артистки, на съемках она узнала, что пауки на самом деле не страшные. «Они милые, хрупкие с нежным пузиком. Его можно чесать ноготочком, но осторожно, иначе можно случайно передавить, и паучок заплачет», — поделилась звезда «Уральских пельменей».

Михалкова также удивилась тому, что на шоу ей не предоставили «никаких поблажек». «Думала, если я звезда, то мне дадут 10 дублей и дополнительное время. Размечталась! Не успела, упала — все, до свидания», — поделилась артистка и добавила, что, вернувшись домой, насчитала на теле 31 синяк.

Бывшая звезда «Уральских пельменей» также рассказала о том, как проект повлиял на нее, и заявила, что день съемок в шоу «действительно меняет психологию». Артистка уточнила, что «Форт Боярд» помог ей справиться со страхом высоты. «А как иначе, когда тебя отправляют ползти над водой по тонкой досочке на высоте 30-этажного дома?» — заключила она.

Ранее Михалкова пожаловалась на ограничения, с которыми столкнулась по прибытии во Францию для съемок в проекте «Форт Боярд». Артистка объяснила, что участники шоу должны были провести 10 дней в карантинном отеле и посетовала на плохое питание и то, что ей приходилось проводить в номере 21 час в сутки.